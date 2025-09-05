Ziano, in pensione la contabile del Comune Maria Gabriella Rossi

Per Maria Gabriella Rossi, dopo 42 anni spesi a tenere in ordine i conti del comune di Ziano, è arrivata l’ora della meritata pensione. Entrata in servizio il primo gennaio del 1983, quando alla guida del comune di Ziano c’era Germana Lazzarini, Gabriella Rossi ha iniziato occupandosi della segreteria. "Per oltre un decennio – dice – mi sono occupata della segreteria degli atti amministrativi dopodiché, era il 1995, dopo aver fatto il concorso passai in ragioneria". Da quel posto Gabriella Rossi non si è più mossa. "Per noi – dice il sindaco Manuel Ghilardelli – è stata una figura fondamentale che ci ha permesso di avere una contabilità sempre rispondente ai canoni che la pubblica amministrazione deve rispettare".