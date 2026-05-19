Ziano, nel 2025 destinati alla spesa sociale 486mila euro

Quasi mezzo milione di euro destinato alla spesa sociale. A tanto ammonta, 486mila euro per la precisione, la somma che nel corso del 2025 il comune di Ziano ha destinato a interventi come l’assistenza domiciliare, l’invio di pasti a domicilio, il trasporto sociale, l’aiuto alle famiglie più indigenti, il sostegno ai minori e ai disabili. Lo si legge nel protocollo di intesa che l’amministrazione comunale ha siglato con i sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil. Nel documento vengono passati in rassegna tutti gli interventi che il comune collinare della Valtidone ha messo in campo a favore dei 2541 abitanti, e in particolar modo per quella fascia di popolazione che necessita di maggiore assistenza.

Nel corso del 2025, si apprende dal documento, il comune ha impiegato quasi un quarto (il 23%) dei 2 milioni di euro del suo bilancio per interventi di carattere sociale.