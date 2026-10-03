Ziano, rinnovato grazie agli alpini il salone parrocchiale

Oggi, sabato, alle 18 si inagura il salone parrocchiale rinnovato di Ziano. A ristrutturarlo sono stati gli Alpini che, durante i mesi estivi, hanno lavorato senza sosta. Il salone è stato dotato di un nuovo bagno adatto a persone diversamente abili. Sono stati cancellati dai muri i segni del tempo e dell'usura.

Alle 18 il parroco, don Fabrizio Bonelli, nella chiesa di San Paolo Apostolo presiederà il rito religioso che precederà il momento inaugurale. Dopo la benedizione dei locali tutti potranno quindi ammirare il frutto di tanto lavoro, che ha impegnato anche alcune ditte di artigiani locali che hanno sistemato gli impianti.

Per ringraziare le penne nere del loro lavoro sui muri dell’oratorio parrocchiale rinnovato verrà scoperta una targa.