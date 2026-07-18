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Ziano, stop a buche e strade dissestate. Asfaltate via Borgonovo e via Seminò

Lavori per 83mila euro

Mariangela Milani
|3 ore fa
Ziano, stop a buche e strade dissestate. Asfaltate via Borgonovo e via Seminò
1 MIN DI LETTURA
Via Borgonovo e via Seminò, in comune di Ziano, sono state finalmente rimesse a nuovo. Buche e crateri, una vera insidia per automobilisti e ciclisti, sono stati appianati grazie a nuove asfaltature. Ora i 700 metri circa che collegano il centro abitato di Seminò al campo sportivo sono percorribili senza dover temere pericolosi sobbalzi. Anche 200 metri di via Borgonovo, dall’uscita di Seminò fino al confine con il territorio di Borgonovo, sono stati rimessi  a nuovo. In tutto sono serviti 83mila euro per un chilometro circa di nuovo asfalto.
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