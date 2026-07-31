A Bobbio la gallina “esce” dal film in platea a prendersi gli applausi

Nello scorso fine settimana, attimi di emozione al cinema “Le Grazie” di Bobbio per la proiezione del cortometraggio “Hen, storia di una gallina”.

Uscito nelle sale cinematografiche lo scorso maggio, Hen ha già conquistato il cuore di tutti, grandi e piccoli attraverso una storia che ha dell’incredibile e che raffigura in modo animato una realtà contemporanea ossia quella degli allevamenti intensivi.

Nata come unico pulcino nero proprio in un allevamento industriale, Hen sfugge miracolosamente a un destino segnato scappando da un tir durante una sosta. La sua fuga verso la libertà si trasforma subito in una prova di sopravvivenza. Dopo aver seminato una volpe ed essersi persa tra la folla di un mercato, viene catturata dal cane Titan. L’animale la conduce dal padrone Ioannis, un ristoratore che vive con la figlia e il fidanzato di lei, uno spietato trafficante.

Rinchiusa di nuovo in un pollaio, Hen non si arrende e tenta un’ulteriore evasione, immergendosi in un contesto dai risvolti sempre più cupi e criminali. Nonostante la nuova prigionia, tra la gallina e il solitario Ioannis nasce un inatteso legame d’empatia, unico faro di umanità in un ambiente corrotto dal traffico d’immigrati irregolari. Quando la tensione criminale al ristorante esplode e il pericolo si fa imminente, Hen sfrutta ancora una volta il suo straordinario istinto di sopravvivenza per tentare l’ultima, decisiva fuga verso una sofferta conquista della libertà.

Grazie a questa storia, quasi commovente, tutti i presenti si sono scatenati in un forte applauso. L’emozione, però, non è finita perché all’improvviso nella sala è apparsa proprio lei, Hen. Sebbene non fosse nera come la protagonista, è diventata l’ospite a sorpresa ed è stata accolta con affetto da tutti.

Hen 2.0 tra il pubblico

Si è fatta accarezzare e prendere in braccio da tutti come un peluche. Un fuoriprogramma dolcissimo che ha trasformato la finzione in realtà. Tra stupore e sorrisi, la presenza dell’animale ha contagiato la sala, sciogliendo la cupa favola in un caloroso abbraccio e regalando al pubblico il ricordo di un finale davvero speciale.