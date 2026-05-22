A Bobbio la sede Cgil si allarga nel ricordo del presidente Anpi

Tecnicamente si è spostata solo di qualche decina di metri, non di più. Ma dentro i locali sono raddoppiati, abbelliti, luminosi e con una maggiore attenzione alla privacy di chi va lì per le pratiche o per fare la dichiarazione dei redditi. A Bobbio, il sindacato Cgil ha inaugurato ieri mattina la sua nuova sede, in Contrada del Castellaro. E il nuovo spazio è stato dedicato a Piermarco Stefli - orefice, storico sindacalista e presidente dell’Anpi di Bobbio - scomparso sei anni fa a 83 anni durante la pandemia di Covid: un doveroso omaggio per chi ha difeso, per decenni, le ragioni dei lavoratori.

La nuova sede è stata inaugurata dal segretario generale della Camera del Lavoro di Piacenza Ivo Bussacchini, assieme al segretario generale dello Spi Cgil Claudio Malacalza e al capolega Spi di Bobbio, Claudio Zago. Sarà proprio quest’ultimo, assieme a Luciano Badiini e ad una terza addetta a rotazione, a tenere aperto lo sportello bobbiese del sindacato. La vecchia sede stava ormai stretta alla Cgil che ha scelto di spostarsi in un luogo più confacente: lo spazio è stato suddiviso in due uffici - uno per il Caaf, l’altro Inca per l’assistenza delle pratiche - separati tra loro per una maggiore riservatezza. E c’è pure una piccola sala d’aspetto.