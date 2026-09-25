A Casaliggio la piazza divide: «Meglio la bretella dei camion»
Scontro in Consiglio. La minoranza: «I fondi Steriltom servivano per la viabilità». La maggioranza: «Rinasce un’area degradata»
Cristian Brusamonti
|1 ora fa
L’area da riqualificare nel centro di Casaliggio - © Libertà/Cristian Brusamonti
«Una nuova piazza a Casaliggio? Non serve a niente quando si sarebbero potuti utilizzare quei soldi per progettare una nuova bretella per portare fuori i camion dal paese». A Gragnano il consiglio comunale si spacca sul nuovo intervento - finanziato con il contributo straordinario di 700mila euro dell’azienda Steriltom a seguito del suo ampliamento - che dovrebbe fornire la frazione di un nuovo parcheggio con un’area verde da utilizzare come punto di aggregazione. L’area scelta è quella seminascosta accanto alla chiesa, dove esistono ruderi fatiscenti da espropriare. Ma per la minoranza si tratterebbe di un’operazione sostanzialmente inutile.
Il consiglio comunale ha preso atto mercoledì della conclusione positiva della conferenza dei servizi, che permetterà di procedere con l’esproprio dell’area di 1.400 mq (ridotti rispetto alle previsioni iniziali) dalla quale si ricaveranno 14 posti auto e la nuova “piazza”.