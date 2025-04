A Travo i volontari raccolgono un camion di rifiuti

Quanto pesa l'inciviltà? Quanto un camioncino, pieno di rifiuti: ecco quello che hanno trovato per le vie di Travo, sabato scorso, i volontari di varie associazioni del paese e alcuni ragazzi delle scuole nell'iniziativa di pulizia organizzata dal Comune di Travo in collaborazione con Iren, che ha offerto sacchi e guanti adatti allo scopo. Tutti insieme, divisi in tre gruppi, i volontari hanno setacciato la zona della passeggiata lungo il Trebbia, quella del campo sportivo e del parco archeologico: a quest'ultima è andata la triste "palma" di zona più funestata da rifiuti. Tantissime bottiglie abbandonate e pure scarichi di materiale inerte da cantiere. Ma sono stati passati in rassegna anche i parchi gioco e le zone più urbane. E, alla fine, ecco il meritato rinfresco offerto dall'Auser locale. La buona riuscita della giornata adesso è da stimolo per fare di più: eventi simili saranno presto organizzati dall'amministrazione a cadenza regolare anche nelle varie frazioni del territorio, da Vei a Pigazzano, fino a Bobbiano o Donceto. «Ringraziamo - ha aggiunto l'assessora Lara Giovelli - tutti quelli che ci hanno dato una mano».