Acqua sulla via, disagi ad Aglio: «Buche, ristagni e l’asfalto cede»

Acqua che sgorga in prossimità dell’ex scuola comunale, attraversa la carreggiata e, nel tempo, ha contribuito alla formazione di buche, avvallamenti e di un profondo incavo nell’asfalto. È la situazione segnalata da un cittadino di Aglio, frazione del comune di Coli che riprende vita soprattutto durante i mesi estivi grazie ai proprietari delle seconde case e ai villeggianti.

L’acqua, secondo quanto riferito, fuoriesce sul lato della strada adiacente all’edificio dell’ex scuola e, seguendo la pendenza dell’asfalto, confluisce verso una griglia. Lungo il percorso si formano però ampie pozzanghere e ristagni che renderebbero meno agevole e sicuro il passaggio sia dei pedoni sia dei veicoli. Il cittadino lamenta inoltre l’assenza di una segnalazione che avvisi in anticipo gli automobilisti delle condizioni del fondo stradale. Anche l’accesso alla fontana e al cassonetto dei rifiuti, entrambi collocati nelle vicinanze, sarebbe reso difficoltoso dalla presenza di superfici bagnate e viscide.

Con l’arrivo del caldo si sarebbe aggiunto un ulteriore problema. Intorno all’acqua stagnante si concentrerebbero numerosi insetti, indicati dal segnalante come api e vespe, che in alcuni momenti della giornata renderebbero complicato attraversare il tratto a piedi.