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Agli impianti sportivi è partita  la rivoluzione di spazi e servizi

A Rottofreno una serie di interventi  per riqualificare l’area polivalente  di via Tobagi. Investimento di 430mila euro

Angela Zeppi
|3 ore fa
Sono partiti i lavori agli impianti sportivi di via Tobagi - foto Zeppi
Sono partiti i lavori agli impianti sportivi di via Tobagi - foto Zeppi
1 MIN DI LETTURA
Demolizioni e ridistribuzioni degli spazi riqualificano l’area sportiva polivalente in via Walter Tobagi a Rottofreno. I lavori iniziati i in questi giorni, rientrano nel programma operativo Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - linea di azione “impianti e spazi sportivi”, approvato con delibera regionale nel 2022. L’investimento ammonta a 430mila euro, di cui 300mila finanziati dalla regione.
Spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Giorgi: «Le strutture datate diventano più fruibili. Si parte con il recupero funzionale ed architettonico degli spogliatoi esistenti, compreso l’efficientamento energetico dell’involucro edilizio e degli impianti a servizio dello stesso. Il nuovo ingresso divide l’accesso ai due locali spogliatoio e al bagno per diversamente abili. Gli spogliatoi sono muniti di bagno e di due docce ciascuno».
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