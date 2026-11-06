Asfalti che cedono: Gragnano interviene grazie ai risparmi

Non solo la strada Cariana: grazie alle economie di spesa derivanti dai primi lavori d’asfaltatura e dalla disponibilità residua di un mutuo di 120mila euro, a Gragnano l’amministrazione comunale è riuscita a intervenire, nelle ultime settimane, anche sulla strada che collega Moffelona e Castelbosco. Piccoli tratti sono stati così completamente riasfaltati, come gli automobilisti hanno già potuto constatare.

Dopo la manutenzione straordinaria della strada Cariana, il Comune ha dunque messo mano a un collegamento particolarmente problematico che, a causa del passaggio di mezzi agricoli pesanti, subisce frequenti cedimenti del fondo stradale, con conseguenti rischi per la circolazione. Un vero e proprio “pozzo senza fondo” per le casse comunali, costrette a finanziare riparazioni e interventi di messa in sicurezza a intervalli ravvicinati.