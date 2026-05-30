Cade sul Pillerone, ciclista ferito. Interviene l'eliambulanza

Un ciclista classe 1962 di Gragnano è rimasto ferito in seguito ad una caduta mentre si trovava in un bosco sul monte Pillerone. L'uomo ha riportato un trauma toracico e facciale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l'eliambulanza, una squadra dei vigili del fuoco con fuoristrada e furgone squadra SAF da Piacenza e una squadra del Soccorso alpino. L'uomo è stato trasportato all’ospedale di Piacenza.