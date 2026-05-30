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Cade sul Pillerone, ciclista ferito. Interviene l'eliambulanza

Si tratta di un uomo di 64 anni di Gragnano

Redazione Online
|2 ore fa
Cade sul Pillerone, ciclista ferito. Interviene l'eliambulanza
1 MIN DI LETTURA
Un ciclista classe 1962 di Gragnano è rimasto ferito in seguito ad una caduta  mentre si trovava  in un bosco sul monte Pillerone. L'uomo ha riportato un trauma toracico e facciale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l'eliambulanza, una squadra dei vigili del fuoco con fuoristrada e furgone squadra SAF da Piacenza e una squadra del Soccorso alpino. L'uomo è stato trasportato all’ospedale di Piacenza.

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