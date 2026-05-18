Cadavere in Trebbia a Rivergaro: indagini in corso
Dalle prime informazioni si tratterebbe di una donna di circa 60 anni. A notare il corpo sono stati un operaio e un passante che hanno dato l'allarme
Redazione Online
|5 ore fa
Il corpo di una persona è stato trovato nella mattinata di lunedì 18 maggio nelle acque del Trebbia a Rivergaro, vicino a molino dei Fava. Il ritrovamento è stato fatto da un operaio e da un passante.
Dalle prime informazioni si tratterebbe di una donna di circa 60 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rivergaro, il nucleo investigativo del Radiomobile, i vigili del fuoco con il supporto dei soccorritori acquatici da Piacenza, la Pubblica assistenza Valnure di Rivergaro e il 118. Presente anche il sindaco Andrea Gatti.
I soccorritori e i rappresentanti delle forze dell'ordine a Rivergaro questa mattina. Foto Pietro Zangrandi
I soccorritori e i rappresentanti delle forze dell'ordine a Rivergaro questa mattina. Foto Pietro Zangrandi
I soccorritori e i rappresentanti delle forze dell'ordine a Rivergaro questa mattina. Foto Pietro Zangrandi
I soccorritori e i rappresentanti delle forze dell'ordine a Rivergaro questa mattina. Foto Pietro Zangrandi
I soccorritori e i rappresentanti delle forze dell'ordine a Rivergaro questa mattina. Foto Pietro Zangrandi
I soccorritori e i rappresentanti delle forze dell'ordine a Rivergaro questa mattina. Foto Pietro Zangrandi