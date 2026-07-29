Demolita l'ala storica dell'asilo di San Nicolò
Completato l'abbattimento della parte datata 1975
Angela Zeppi
|2 ore fa
La rimozione delle macerie del vecchio nido di San Nicolò
Non esiste più la vecchia ala (datata 1975) dell’asilo nido di San Nicolò. Al suo posto, un cumulo di macerie in fase di rimozione. Svetta, accanto, la nuova struttura collegata a quella “salvata”, perché realizzata solo 25 anni fa. Il nido d’infanzia “La Coccinella” di via XXV Aprile ha dunque sospeso il centro estivo e permesso una sicura conduzione del cantiere nella fase delicata della demolizione.