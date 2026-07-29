Demolita l'ala storica dell'asilo di San Nicolò

Non esiste più la vecchia ala (datata 1975) dell’asilo nido di San Nicolò. Al suo posto, un cumulo di macerie in fase di rimozione. Svetta, accanto, la nuova struttura collegata a quella “salvata”, perché realizzata solo 25 anni fa. Il nido d’infanzia “La Coccinella” di via XXV Aprile ha dunque sospeso il centro estivo e permesso una sicura conduzione del cantiere nella fase delicata della demolizione.