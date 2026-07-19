Dopo le polemiche gli accertatori Iren setacciano Sarmato

Anche a Sarmato arrivano gli accertatori Iren, specializzati nel rovistare tra i rifiuti per un nobile fine: sanzionare chi abbandona i sacchetti per strada e fuori dai bidoni. La traccia del loro passaggio è molto evidente: la presenza di sacchi bianchi, proprio accanto agli scarichi abusivi, con apposita scritta e contenente i rifiuti esaminati con i guanti. Così è successo, ad esempio, in corrispondenza di alcuni bidoni in via Po, a due passi dalla piazza, e pure in via Resistenza sul retro del municipio.

La presenza degli accertatori non è casuale: ad attivarli è stato il Comune di Sarmato, a seguito di segnalazioni di frequenti scarichi abusivi.