Fiamme e fumo dai campi, arrivano i vigili del fuoco
Immediato l'intervento di pompieri e carabinieri in località Pianura di Agazzano
Redazione Online
|1 ora fa
Paura nel tardo pomeriggio di venerdì 22 maggio in località Pianura di Agazzano. Un incendio è divampato tra i campi, minacciando le aree circostanti.
Una densa coltre di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha attirato l'attenzione di numerosi residenti della zona.
Una densa coltre di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha attirato l'attenzione di numerosi residenti della zona.
Sul posto sono intervenute d’urgenza le squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo, in corsa contro il tempo per fermare i danni, e i carabinieri per mettere in sicurezza l'area.