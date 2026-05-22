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Fiamme e fumo dai campi, arrivano i vigili del fuoco

Immediato l'intervento di pompieri e carabinieri in località Pianura di Agazzano

Redazione Online
|1 ora fa
Fiamme e fumo dai campi, arrivano i vigili del fuoco
1 MIN DI LETTURA
Paura nel tardo pomeriggio di venerdì 22 maggio in località Pianura di Agazzano. Un incendio è divampato tra i campi, minacciando le aree circostanti.
Una densa coltre di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha attirato l'attenzione di numerosi residenti della zona.
Sul posto sono intervenute d’urgenza le squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo, in corsa contro il tempo per fermare i danni, e i carabinieri per mettere in sicurezza l'area.

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