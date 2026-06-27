Gli sfugge la motosega, 67enne gravemente ferito a un braccio

Un uomo di 67 anni è rimasto gravemente ferito a un braccio mentre stava utilizzando una motosega a scoppio. L'infortunio è avvenuto nel pomeriggio di sabato 27 giugno a Formaggiara di Bobbio, all’interno del giardino di casa. Sul posto sono accorsi gli uomini del 118 di Bobbio, i volontari della pubblica assistenza di Travo e successivamente anche gli operatori di Parma, giunti con l’elicottero.

Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’infortunio, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Modena: le sue condizioni sono giudicate molto gravi.