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Gli sfugge la motosega, 67enne gravemente ferito a un braccio

E’ accaduto in località Formaggiara di Bobbio. L'uomo è stato trasportato a Modena in elicottero

Corrado Todeschi
Corrado Todeschi
|2 ore fa
Gli sfugge la motosega, 67enne gravemente ferito a un braccio
1 MIN DI LETTURA
Un uomo di 67 anni è rimasto gravemente ferito a un braccio mentre stava utilizzando una motosega a scoppio. L'infortunio è avvenuto nel pomeriggio di sabato 27 giugno a Formaggiara di Bobbio, all’interno del giardino di casa. Sul posto sono accorsi gli uomini del 118 di Bobbio, i volontari della pubblica assistenza di Travo e successivamente anche gli operatori di Parma, giunti con l’elicottero.  
Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’infortunio, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Modena: le sue condizioni sono giudicate molto gravi.  
 

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