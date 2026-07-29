A Gragnano strade rattoppate con l'asfalto "a freddo"

A Gragnano, visti i costi dell'asfalto, si prova a tappare le buche con il conglomerato "a freddo", in modo che siano gli automobilisti stessi - col loro passaggio continuo - a consolidare il materiale. È il test che è partito in questi giorni in alcune località come Sordello, l'ultima ad essere interessata da una serie di asfaltature che hanno riguardato qua e là l'intero territorio comunale.

I cantieri più attesi e importanti sono quelli lungo la Provinciale 7 tra Gragnano e Casaliggio, interessata negli scorsi anni da lavori alla nuova rete acquedottistica che ne hanno minato la stabilità, con irritazione evidente dei residenti.

Il Comune nei giorni scorsi ha già effettuato alcuni interventi di manutenzione del manto stradale, nell'ottica di una maggiore sicurezza e decoro urbano.