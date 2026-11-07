I nomi dei 33 morti della strage di Vezimo letti a Montecitorio
Un piccolo risarcimento postumo a 82 anni di distanza, presenti i familiari dall’Alta Valtrebbia. Ricordati anche i Wellington precipitati
Redazione
|3 ore fa
La presentazione dei libri “Volevamo solo ballare” e “Wellington Hz182” a Montecitorio
Qualcuno corre verso il binario 4, per il Frecciarossa diretto per Roma che parte da Piacenza alle 6.24. Molti si sono svegliati all’alba perché la strada da Marsaglia, da Bobbio, è lunga. «Non prendevo un treno da un bel po’», sorride l’alpino Endro Bongiorni, 82 anni, gambe fortissime, e intorno a lui nipoti e figli, tutti insieme verso la Capitale. Lui è il fratello di una delle vittime di Vezimo: un pastorello che si chiamava Giovanni ed era un bambino. «Ho chiamato mio figlio Giovanni, come lui», e gli occhi si riempiono di lacrime.
«All’inizio ero titubante dal venire, poi ho pensato a quando mia mamma prendeva il treno da sola per Roma, per andare a fare la visita da mutilata di guerra. Lei sì che aveva coraggio. Oggi sono qui per lei, e se non ho coraggio lo troverò», racconta Anna Toscanini, sul treno con il fratello Ugo e il nipotino Giacomo, che frequenta la prima media a Rivergaro.
La giornata è speciale: i nomi delle 33 vittime della strage di Vezimo, che avevano dai 9 anni in su, vengono letti alle 13 a Montecitorio, dove è stato presentato il libro “Volevamo solo ballare” scritto da Elisa Malacalza, giornalista di Libertà, con Alice Lombardelli e Marco Ridella ed edito da Officine Gutenberg, a Roma rappresentate da Paolo Menzani. Nell’occasione, è stato presentato anche il libro “Wellington Hz182 : la bambina che spense la bomba” di Paolo Zanardi, che da innamorato della Valboreca è riuscito a organizzare l’incontro nel palazzo della Camera dei deputati grazie all’affetto per la valle dimostrato dall’onorevole Roberto Traversi (che era stato alla presentazione dei libri a Capanne di Cosola), della sua assistente Letizia Naraci e Maurizio Fidio. Tra i presenti anche tanti amici di Genova.