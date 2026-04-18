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Il segugio Elan entra in classe: niente fagiani, solo carezze

Visita speciale alle medie di Gragnano: il cane di Marco Parenti ha tenuto banco

Cristian Brusamonti
|2 ore fa
Il segugio Elan con Marco Parenti circondato dagli studenti - FOTO BRUSAMONTI
Il segugio Elan con Marco Parenti circondato dagli studenti - FOTO BRUSAMONTI
1 MIN DI LETTURA
Cosa ci fa un segugio bavarese in una classe delle scuole medie di Gragnano? Non va a stanare lepri o fagiani, ma se ne sta fermo immobile a farsi accarezzare dagli alunni, esattamente come il suo padrone gli ha ordinato di fare. Il mondo della cinofilia sbarca per la prima volta nelle scuole del paese grazie ad un’iniziativa dell’associazione Ekoclub, che ha trovato subito una sponda del Gruppo Conduttori Cani da Traccia di Piacenza: ieri mattina, gli esperti hanno accompagnato Elan - segugio di 11 anni - in un incontro didattico speciale direttamente in classe.
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