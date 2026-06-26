In due mesi 12 colpi, arrestato ladro seriale. Abitava nel Piacentino

Approfittando di un attimo di distrazione, rubava portafogli, telefoni, documenti e carte di credito delle sue vittime. Tanto che nei soli mesi di agosto e settembre dello scorso anno di colpi ne avrebbe messi a segno ben dodici tra Torre Annunziata, Sorrento, Pompei, Vico Equense e Lettere. Il 43enne di Torre Annunziata era ai domiciliari per altra causa nel Piacentino quando i carabinieri della compagnia di Bobbio sono andati a bussargli a casa per dare esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata. L’uomo, che ora è nel carcere delle Novate, è accusato di furto aggravato, rapina impropria e indebito utilizzo di carte di pagamento, posti in essere con modalità seriali.