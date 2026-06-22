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Incidente in A21 all'altezza di Rottofreno, intervenute due ambulanze

Sulla carreggiata est dell'Autostrada A21, da Castel San Giovanni verso Piacenza. Sulla tratta si sono formate lunghe code

Redazione Online
|1 ora fa
© Libertà/Massimo Bersani
© Libertà/Massimo Bersani
1 MIN DI LETTURA
Grave incidente stradale sulla carreggiata est dell'Autostrada A21, da Castel San Giovanni verso Piacenza, all'altezza di Rottofreno. Dalle prime informazioni sarebbero coinvolti tre mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del118 e due eliambulanze. Per consentire le operazioni di soccorso la carreggiata tra Castel San Giovanni e Piacenza è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sulla tratta si sono formate lunghe code.

© Libertà/Massimo Bersani
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