Incidente in A21 all'altezza di Rottofreno, intervenute due ambulanze
Sulla carreggiata est dell'Autostrada A21, da Castel San Giovanni verso Piacenza. Sulla tratta si sono formate lunghe code
Redazione Online
|1 ora fa
© Libertà/Massimo Bersani
Grave incidente stradale sulla carreggiata est dell'Autostrada A21, da Castel San Giovanni verso Piacenza, all'altezza di Rottofreno. Dalle prime informazioni sarebbero coinvolti tre mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del118 e due eliambulanze. Per consentire le operazioni di soccorso la carreggiata tra Castel San Giovanni e Piacenza è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sulla tratta si sono formate lunghe code.