La Bobbio-Cerignale ormai impraticabile, «Asfalti alle stelle»

La Bobbio-Cerignale strada groviera. Se ne è parlato a l termine del consiglio comunale di mercoledì. «Chiedo formalmente alla giunta - ha fatto sapere il consigliere della minoranza Riccardo Bellocchio - di prendere atto della critica situazione della strada che collega Bobbio al comune di Cerignale. È ormai impraticabile dai passanti e dai turisti della Valtrebbia a causa delle numerose buche e del cedimento del manto stradale».

La replica dell’amministrazione non si è fatta attendere, mettendo in luce come i rincari delle materie prime stiano paralizzando anche gli interventi più urgenti.