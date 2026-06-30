«La faraona alla creta di Rivalta tra i sei piatti migliori al mondo»

Uno dei sei piatti più buoni al mondo, tra quelli assaggiati? «La faraona alla creta della Locanda del Falco, a Rivalta». Non ha dubbi lo chef e modello Antoni Porowski, star della serie “Queer Eye” di Netflix, nel fare la sua personale classifica dei piatti più apprezzati. Intervistato dalla Bbc in occasione della presentazione della nuova serie “Best of the World” (disponibile dal 7 giugno disponibile su National Geographic, Disney+ e Hulu), l’esperto di cucina e vino ha inserito anche una specialità piacentina.

Tutto era nato un paio di anni fa, quando Porowski era arrivato in compagnia del popolare attore hollywoodiano Justin Theroux alla scoperta di sapori autentici del territorio per la serie “No Taste Like Home” (Il gusto di casa), visibile sulle stesse piattaforme. Aveva allora fatto tappa ad Agazzano, imparando a fare i tortelli con lo chef Fabio Delledonne al ristorante Belrespiro (prima del trasferimento nella nuova sede di Sarturano) e pure in Valvezzeno a conoscere le galline allevate da Grazia Invernizzi dell’azienda Biofilia. A lasciare il segno, però, è stata soprattutto la sosta a Rivalta di Gazzola: seduti ai tavolini all’aperto della Locanda del Falco, lo chef-influencer e l’attore hanno gustato una faraona ripiena di fichi e pancetta, cotta nella creta e servita dallo chef Pietro Carlo Pezzati. Se nella serie i due restano senza parole dopo l’assaggio, dopo due anni Porowski è rimasto innamorato di quel piatto.