La porta “impossibile” per passeggini o fragili, «E la salita è peggio»

Arriva gente fin da Castel San Giovanni alla Casa della comunità dell’Ausl a San Nicolò. All’ingresso si possono incontrare diabetici, mamme con bambini e neonati, uomini in difficoltà, donne malferme. E tutti concordano: la porta è stretta e la salita d’accesso disagevole. In attesa che l’azienda sanitaria (che abbiamo interpellato per avere un riscontro) risolva i problemi, sono quindi confermate le segnalazioni discusse dal consiglio comunale di Rottofreno e di cui abbiamo riferito negli ultimi giorni. Ma vediamo com’è andato il nostro sopralluogo.

Nove del mattino. I 18 posti del parcheggio sono pieni. Un uomo aspetta al volante in divieto di sosta.