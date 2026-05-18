Lavori al viadotto di San Salvatore, scattata la chiusura notturna della Statale 45

Iniziato l'importante cantiere di manutenzione straordinaria per il viadotto di San Salvatore, alla galleria lungo la strada statale 45 di Valtrebbia nel territorio comunale di Bobbio. L'intervento complessivo prevede la sostituzione di una parte dell'impalcato e della trave di bordo con una nuova struttura in acciaio, per un investimento totale di 1,5 milioni di euro.

Per ridurre al minimo i disagi agli utenti, i lavori più sensibili verranno eseguiti esclusivamente in orario notturno. Il blocco totale sarà attivo dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo, per un totale di cinque notti consecutive, da lunedì 18 maggio fino a venerdì 22 maggio inclusi.

Per consentire l'allestimento del cantiere e il montaggio di un ponteggio sospeso provvisorio, la viabilità subirà modifiche sostanziali. Il provvedimento cruciale riguarda l'interdizione totale al traffico del tratto compreso tra il km 75,815 e il km 93,800.

Il piano è stato condiviso e approvato durante il tavolo istituzionale coordinato dalla Prefettura di Piacenza, d'intesa con i Comuni e gli enti locali.

I collegamenti viari durante le ore di chiusura saranno garantiti da un circuito di strade secondarie. Chi viaggia in direzione Bobbio dovrà utilizzare la SS 461, la SP 69, la SP 89, la SP 186 e la SP 24; il percorso andrà affrontato al contrario per chi procede in direzione Ottone.

Il passaggio sarà sempre garantito ai soli mezzi di soccorso e di emergenza.