L'eliambulanza sul greto del Trebbia per soccorrere una persona in difficoltà

Un 47enne piacentino è stato recuperato dall'elisoccorso di Milano, dopo essere scivolato ed essersi lussato una spalla lungo un sentiero verso il Trebbia a Cerignale.

E' accaduto la mattina di domenica 31 maggio, lungo il ripido e stretto percorso che conduce a una spiaggetta del fiume.

La lussazione di una spalla ha impedito all'uomo di risalire autonomamente verso la strada principale. Mobilitati i vigili del fuoco di Bobbio, il soccorso alpino e i sanitari della Croce Rossa di Marsaglia. Raggiunto a piedi il ferito, i soccorritori hanno constatato l'impossibilità di farlo camminare per il forte dolore.



L'eliambulanza sul Trebbia

È stato quindi richiesto il supporto dell'elisoccorso di Milano. Dopo le prime cure dell'équipe medica di Areu, l'uomo è stato trasportato in volo alla Galleana. Da lì, un'ambulanza della Croce Bianca lo ha trasferito d'urgenza al pronto soccorso ortopedico dell'ospedale cittadino.

Negli stessi minuti, i vigili del fuoco di Castelsangiovanni sono stati impegnati sul sentiero del Tidone per soccorrere un ciclista infortunato, in supporto al 118 e alle squadre del soccorso alpino.