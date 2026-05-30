Malore in Trebbia a Statto, soccorsa 76enne di Melegnano

Soccorso in Trebbia per una 76enne di Melegnano che poco dopo mezzogiorno di sabato 30 maggio ha accusato un malore mentre stava prendendo il sole nei pressi del castello di Statto nel comune di Travo. La donna è stata raggiunta dal personale del 118, dai vigili de fuoco e dai tecnici della stazione monte Alfeo del Soccorso Alpino che, attivati dalla centrale operativa del 118, hanno raggiunto il luogo in cui si trovava la paziente superando un tratto di fiume Trebbia dove l’acqua era sufficientemente bassa.

La donna, cosciente, è stata affidata alle cure degli operatori sanitari presenti dell’auto infermieristica India e dell’ambulanza della Pubblica Assistenza Val Nure, che l'hanno portata al pronto soccorso di Piacenza.