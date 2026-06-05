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Mirafiori, torna l'acqua per irrigare i campi. S’inaugura la traversa

Ricostruito lo sbarramento sul Trebbia distrutto dalla piena del 2009. Lunedì taglio del nastro

Cristian Brusamonti
|1 ora fa
Il traversante durante i lavori di ricostruzione della galleria - © Libertà/Cristian Brusamonti
Il traversante durante i lavori di ricostruzione della galleria - © Libertà/Cristian Brusamonti
1 MIN DI LETTURA
Per molti Mirafiori è stato semplicemente un luogo vicino a casa dove fare il bagno in Trebbia mentre per gli agricoltori è sempre stato sinonimo di irrigazione assicurata, perché da lì si prelevava l’acqua da dare ai campi. Adesso questa seconda possibilità, dopo anni 17 anni di lunga attesa, è ritornata ad essere una realtà: lunedì mattina, al Croara Golf Country Club di Gazzola, si inaugura il cosiddetto “traversante Mirafiori” - lo sbarramento nell’alveo del Trebbia danneggiato nel 2009 da una piena del fiume - ora ricostruito grazie a fondi del Pnrr per 8 milioni e 753mila euro.
L’appuntamento del Consorzio di Bonifica, gestore dell’opera idraulica tra le sponde di Gazzola e Rivergaro, sarà alle ore 10 alla presenza delle autorità e del ministro per il Pnrr, Tommaso Foti.
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