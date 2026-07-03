Nuovo prete a Zerba: «Don Aldo e don Ezio mi indicano la strada»

Don Juan Diego Torres Rio risponde al telefono da Marina di Massa, circondato dal frastuono del vociare allegro di settanta bambini: finalmente in vacanza al mare, fuori dal caldone, con la parrocchia di San Giuseppe Operaio di Piacenza che li ha portati in Toscana insieme a una ventina di altri adulti, tra educatori e volontari.

«Scusi, lei è il nuovo parroco di Zerba?», chiediamo. «Diciamo che farò il possibile per aiutare, soprattutto in estate», risponde il sacerdote, originario della Colombia e arrivato dalla parrocchia di Pesaro-Urbino. Ha già preso le misure con la strada tutta curve, con le frazioni dove le strade a volte non hanno nome ma si riconoscono dalle fontane, dalle salite, dalle case cantoniere. «Aiuto già l’Alta Valtrebbia in supporto a monsignor Aldo Maggi, in attesa che si riprenda del tutto. L’ho incontrato, sta meglio per fortuna», sottolinea don Juan.