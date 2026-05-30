Ospedale di Bobbio: nuovi spazi per il Cau, Tac per radiologia

Servizi più accessibili, spazi rinnovati e nuove tecnologie per rispondere ancora meglio ai bisogni di salute del territorio. Dal 4 giugno all’ospedale di Bobbio il Centro assistenza urgenza sarà operativo nei locali rinnovati al piano terra del Blocco B. Stessa sorte per la Radiologia che entrerà in funzione dal 5 giugno con anche la Tac.

La location rinnovata segna un importante miglioramento per cittadini e professionisti: i servizi trovano ora collocazione in ambienti completamente riqualificati, più facilmente raggiungibili e pensati per garantire una fruizione più semplice, immediata e confortevole per tutti gli utenti.

L’intervento è stato realizzato nell’ambito dei lavori di miglioramento sismico che hanno interessato le fondazioni e le strutture portanti del piano terra dell’edificio B del nosocomio. Analoghi interventi avevano già riguardato il piano terra dell’edificio A. L’investimento complessivo (edificio A e B) ammonta a circa 1.800.000 euro, finanziati attraverso l’accordo Stato-Regioni.

Accanto all’adeguamento strutturale e normativo, i lavori hanno permesso di ripensare e valorizzare gli spazi dedicati all’assistenza, con particolare attenzione all’accessibilità, all’accoglienza e alla qualità dei percorsi.

Il nuovo Centro assistenza urgenza dispone di due ambulatori e di un’area dedicata all’accoglienza, progettata per facilitare l’orientamento e migliorare l’esperienza dei cittadini all’interno della struttura.

Importante novità anche per la Radiologia, che amplia la propria dotazione tecnologica con l’introduzione della Tac che consentirà di rafforzare l’attività diagnostica dell’ospedale, offrendo prestazioni più avanzate e una risposta ancora più efficace ai bisogni del territorio.

Per agevolare l’accesso ai nuovi servizi sarà predisposta una specifica cartellonistica con le indicazioni dei percorsi.