Parcheggia l’ebike in Trebbia e quando torna non c’è più

Una domenica pomeriggio trascorsa in Trebbia finita nel peggiore dei modi per Marco Saiani, un giovane di Ottone che al momento di ripartire ha dovuto fare i conti con l’amara sorpresa. La sua ebike Cube verde e nera era sparita, rubata da ignoti che hanno approfittato di un momento di svago nelle acque del fiume. L’episodio è avvenuto vicino alla spiaggia di Castelletto, una delle mete più affollate da chi cerca un po’ di fresco nelle giornate estive. La vittima dell’accaduto aveva parcheggiato la propria due ruote a pochi metri dalla riva, vicino agli asciugamani, convinto che la presenza di molte persone potesse fare da deterrente. Purtroppo, così non è stato.