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Parcheggia l’ebike in Trebbia e quando torna non c’è più

È successo alla spiaggia di Castelletto. Il proprietario ha fatto denuncia ai carabinieri

Riccardo Freschi
|1 ora fa
L’ebike di Marco Saiani, rubata sul Trebbia a Ottone - © Libertà/Riccardo Freschi
L’ebike di Marco Saiani, rubata sul Trebbia a Ottone - © Libertà/Riccardo Freschi
1 MIN DI LETTURA
Una domenica pomeriggio trascorsa in Trebbia finita nel peggiore dei modi per Marco Saiani, un giovane di Ottone che al momento di ripartire ha dovuto fare i conti con l’amara sorpresa. La sua ebike Cube verde e nera era sparita, rubata da ignoti che hanno approfittato di un momento di svago nelle acque del fiume. L’episodio è avvenuto vicino alla spiaggia di Castelletto, una delle mete più affollate da chi cerca un po’ di fresco nelle giornate estive. La vittima dell’accaduto aveva parcheggiato la propria due ruote a pochi metri dalla riva, vicino agli asciugamani, convinto che la presenza di molte persone potesse fare da deterrente. Purtroppo, così non è stato.
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