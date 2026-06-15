Rapina a Recanati nel 2018, arrestato in val Trebbia

Nella mattinata di venerdì 12 giugno i militari della Compagnia di Bobbio hanno tratto in arresto un 37enne pakistano, residente a Macerata, disoccupato. L’arresto è stato eseguito in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Macerata. L’uomo deve scontare una pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione, oltre alla multa di 2.200 euro, in relazione a una condanna definitiva per reati commessi a Recanati nell’estate del 2018, tra cui rapina e lesioni.

L’ordine di esecuzione era stato emesso nel mese di marzo del 2026 per una sentenza divenuta definitiva il 30 gennaio 2026. Il 37enne, che aveva saltuariamente lavorato in provincia di Piacenza, è stato individuato in Val Trebbia dai carabinieri di Bobbio ed hanno quindi eseguito il provvedimento restrittivo. Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Piacenza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, prontamente informata dai militari operanti.