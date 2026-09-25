Rinasce la chiesetta sopra Marsaglia, domani il taglio del nastro dopo i lavori

Un nuovo capitolo di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell’Alta Valtrebbia sta per aprirsi. Domani, sabato, il Comune di Corte Brugnatella terrà l’inaugurazione ufficiale del restaurato Oratorio di San Carlo Borromeo, situato in località di Poggio Villeri. L’intervento, reso possibile grazie ai fondi del Pnrr finanziato dall’Unione Europea nell’ambito di NextGenerationEU, ha permesso di restituire splendore e agibilità a un edificio carico di storia e memoria dimenticato da anni.

Il programma della giornata prenderà il via alle 10 presso la biblioteca comunale di Marsaglia con i saluti istituzionali del sindaco Renato Bertonazzi e del vicesindaco e assessora alla cultura Anna Mozzi. Seguiranno gli interventi tecnici del professore Emanuele Zamperini dell’Università di Firenze e dell’architetta Valentina Cinieri di “La Sesta Lampada”, che illustreranno i dettagli e le fasi del delicato cantiere di recupero.