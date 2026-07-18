Rivergaro, multati i furbetti dei rifiuti fuori dai cassonetti
Tra telecamere e scontrini, quattro verbali da 104 euro nella zona del Lungotrebbia
Cristian Brusamonti
|2 ore fa
Abbandoni selvaggi: questa la situazione vicino all’Info Point - © Libertà/Cristian Brusamonti
Ecco una cartolina che non vorremmo mai vedere. Ci viene spedita direttamente da Rivergaro: siamo nella zona di accesso al Trebbia, nei pressi della sede della Pro loco. Ma contro l’inciviltà di chi butta i rifiuti fuori dai cassonetti, per fortuna fioccano le multe: domenica scorsa, in una sola giornata, quattro persone sono state sanzionate con un verbale da 104 euro ciascuno.
I controlli sono scattati nella zona del Lungotrebbia - lì dove sono stati posizionati due bidoni proprio per accogliere i rifiuti dei tanti che vanno a farsi il bagno nel fiume - ma anche in altre zone del paese.