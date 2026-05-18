Rottofreno, nuova rotatoria lungo la strada di Centora

Staffetta di cantieri sulle strade a Rottofreno: sta per finire quello relativo all’acquedotto sulla statale 10 ed è partita la nuova rotatoria lungo la strada provinciale 48 di Centora. Questa nuova opera consente di migliorare l’intersezione esistente all’ingresso del centro abitato provenendo da sud nel tratto noto come via Roma. Oltre alla realizzazione della rotonda, sono previste due modifiche plano - altimetriche del piano stradale finalizzate al miglioramento della sicurezza per le utenze deboli. L’intervento è organizzato dalla Provincia. Affidato alla ditta Emas srl di Colturano (Milano), la sua durata è stimata in 120 giorni. L’operazione è finanziata dal ministero delle Infrastrutture per circa 290mila euro.

Spiega l’assessore ai lavori pubblici di Rottofreno Stefano Giorgi: «Per ora gli addetti stanno lavorando sui cordali laterali. Per agire sulla parte centrale avevamo chiesto che aspettassero la conclusione del cantiere sulla Via Emilia per non appesantire ulteriormente il traffico nella zona. Se non piove e non insorgono contrattempi, i lavori sulla carreggiata della statale dovrebbero concludersi mercoledì 20 maggio».

La rotonda prende forma all’intersezione fra via Roma, via Unità d’Italia e via Puccini, incrocio finora non regolamentato e con scarsa visibilità. Continua Giorgi: «Il punto è talmente largo che gli addetti sfruttano le aree di accesso delle lottizzazioni e quindi il traffico non sarà mai interrotto. Al limite, nei momenti cruciali, sarà istituito un senso unico alternato».

La rotatoria avrà diametro esterno di 33 metri con banchina da 1 metro. Era un’opera molto attesa. Lo conferma la sindaca Paola Galvani: «Esprimo massima soddisfazione per l’inizio dei lavori. Teniamo molto alla sicurezza dei cittadini e questa rotatoria permetterà di rallentare il traffico nel centro abitato. Inoltre, le piattaforme rialzate tuteleranno pedoni e ciclisti. Non ultimo, nel lotto è compresa la sistemazione dei marciapiedi rovinati dalle radici degli alberi pericolanti che sono stati tolti».

Le modifiche del piano altimetrico (i dossi non sono ammessi sulle provinciali) sono all’altezza di via Guareschi, via Della Repubblica e via della Resistenza, dove si trova un semaforo non funzionante che sarà rimosso.