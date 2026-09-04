San Nicolò, i docenti non trovano casa e bussano alla Caritas

Tra fine agosto e i primi di settembre arrivano i docenti, ma la situazione abitativa com’è? A San Nicolò gli appartamenti in affitto sono circa 150. Sui portali immobiliari ne figurano potenzialmente liberi circa 25, ma alla prova dei fatti non se ne trova nessuno. Il problema è di vecchia data e si riacutizza a ogni inizio di anno scolastico, quando maestre e prof cambiano sede e ricominciano da capo la ricerca di un alloggio.

Una caccia all’appartamento che passa dai gruppi social, dalla Caritas e, ovviamente, dalle agenzie immobiliari. In questi giorni si moltiplicano gli appelli online: «Ciao a tutti, sono un’insegnante che cerca alloggio per quest’anno a San Nicolò e dintorni. Se qualcuno avesse indicazioni in merito, mi scriva».

Della questione Libertà si era occupata già due anni fa, in occasione dell’incontro tra il vescovo, monsignor Adriano Cevolotto, e la Caritas guidata da Irene Cipelli. Già allora non si trovavano locali a un canone accessibile tra San Nicolò e Castel San Giovanni. Oggi la situazione resta immutata.