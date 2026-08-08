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Sbloccati 4,9 milioni per Bobbio:  il campus scolastico può partire

Il finanziamento deliberato nella seduta del Comitato per la programmazione economica presieduta dal ministro Foti

Cristian Brusamonti
|13 ore fa
Sbloccati 4,9 milioni per Bobbio:  il campus scolastico può partire
1 MIN DI LETTURA
Dopo l’inaugurazione delle prime opere di recupero dell’ex seminario alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, adesso il Polo scolastico dell’Alta Val Trebbia - il campus di Bobbio destinato a contenere in un unico luogo bambini e ragazzi dal nido alle superiori - può finalmente vedere la luce: nei giorni scorsi, sono stati sbloccati i 4,9 milioni di euro necessari a completare l’opera.
Si tratta di denaro che fa parte del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, deliberato nella seduta del 4 agosto dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile: presieduta dal ministro Tommaso Foti, la seduta dà così concreta attuazione al percorso avviato nei mesi precedenti per assicurare le risorse necessarie alla realizzazione del progetto strategico.
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