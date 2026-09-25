Senza banchi e scarpe: rivoluzione Montessori in classe a Gossolengo

La cattedra non c’è e i banchi allineati neppure. Si entra senza scarpe e poi ci si posiziona un po’ dove si vuole, seduti al tavolo o sdraiati sul tappeto. Bello andare a scuola con il “metodo Montessori”, che mette il bambino al centro e punta tutto sulla sua autonomia. Ma questo nuovo metodo (in realtà vecchio di cent’anni) sarà in grado di soppiantare la didattica tradizionale? A Gossolengo un po’ ci sperano o, comunque, ci provano: ieri mattina, alla scuola primaria, è stata inaugurata la prima aula dell’altrettanto nuova sezione montessoriana. Una vera rarità, la prima tra tutti i comuni della provincia, se si escludono pochi casi in città.

Sono i 23 bambini di una classe prima a fare da “pionieri” di questa piccola grande rivoluzione iniziata con la campanella di una settimana fa.