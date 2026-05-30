Sfida di potenza tra 50 mezzi: a Settima arriva il tractor pulling

Rombano i motori a Settima, col fumo che sale fino al cielo: questo pomeriggio la frazione di Gossolengo ospita, per la prima volta, la prima tappa del Campionato Italiano Atpi di Tractor Pulling, disciplina nella quale i trattori si sfidano a trascinare pesanti slitte zavorrate per mettere a prova la loro potenza. L’appuntamento, con biglietti acquistabili direttamente all’ingresso e gratuito per i bambini fino ai 12 anni, sarà alle 16 nell’area privata attrezzata allo scopo, nella zona artigianale di via Enrico Berlinguer. Sul campo saranno presenti oltre 50 “puller” suddivisi in varie categorie.