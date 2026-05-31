Si allontana da casa a Calendasco, scattano le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco

Ore di grande apprensione a Calendasco per la scomparsa di un residente di 69 anni, di cui si sono perse le tracce dalla notte di sabato 30 maggio.

L'uomo si è allontanato dalla propria abitazione situata nella zona di via Dante Alighieri subito dopo la mezzanotte, senza portare con sé telefoni, denaro o documenti di riconoscimento.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente per battere la zona e rintracciare l'anziano nel minor tempo possibile.

Il sindaco Filippo Zangrandi nel pomeriggio di domenica 31 maggio ha diffuso un post sui social per raccogliere eventuali segnalazioni.

Le operazioni di perlustrazione e monitoraggio del territorio sono coordinate sul campo dai carabinieri e dai vigili del Fuoco.

Le autorità e i familiari lanciano un appello accorato a tutta la cittadinanza: chiunque creda di averlo avvistato, o disponga di informazioni utili al ritrovamento, è invitato a contattare urgentemente il numero unico di emergenza 112.