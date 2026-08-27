S.Nicolò, da metà settembre nuovi asfalti per 150mila euro

Asfaltature per 150mila euro a San Nicolò, con cantieri al via a metà settembre. L’assessore ai lavori pubblici di Rottofreno Stefano Giorgi spiega: «Come temevamo, il costo delle materie prime e dei macchinari è aumentato in maniera esponenziale. Il conglomerato bituminoso, ad esempio, da 350 euro alla tonnellata è quasi raddoppiato. È difficile anche affidare i lavori, perché diverse ditte sono state costrette a chiudere durante l’estate». Hanno pesato il gran caldo e la guerra in Medio Oriente. Con lo stanziamento, il Comune riesce a riasfaltare solo 5.272 metri quadrati. La gara è in corso e, una volta conclusa, sono previsti 23 giorni di lavoro.