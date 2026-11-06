Statale 45, lavori a San Salvatore: chiusura al traffico per tre notti

Concluse le delicate attività di sostituzione della trave danneggiata del ponte San Salvatore, realizzate mediante soluzioni tecniche che hanno consentito di limitare al minimo le interferenze con la circolazione lungo la SS45 “di Val Trebbia”, Anas ha programmato le prove di carico necessarie per il collaudo della nuova struttura. Le operazioni più significative di sostituzione dell'impalcato sono state infatti eseguite esclusivamente in orario notturno, evitando prolungate chiusure dell'infrastruttura e riducendo sensibilmente i disagi per il territorio.

Per procedere con le attività si rende necessaria la interdizione al traffico del tratto che sarà materializzata e resa evidente in loco mediante segnaletica temporanea.

Al fine di contemperare, le esigenze dettate dalla necessità operativa e di sicurezza connesse alla esecuzione dei lavori con l’obiettivo di minimizzare le ricadute di interferenza sulla circolazione stradale, Anas ha pianificato le fasi contingentando le attività lavorative, esclusivamente in orario notturno, dalle ore 22:00 alle 06:00 del mattino successivo per un totale di tre notti.

Per consentire l'esecuzione delle prove di carico propedeutiche al collaudo del Viadotto San Salvatore, si rende necessaria l'interdizione al traffico del tratto incluso tra il km 90,100 ed il km 90,500 dalle ore 22:00 di martedì 10 novembre alle 6:00 del mattino successivo.

Al fine di contenere ulteriormente le interferenze con la circolazione, Anas ha programmato di concentrare nelle successive notti di mercoledì 11 e di giovedì 12 novembre, sempre nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00, alcune lavorazioni previste nella adiacente Galleria San Salvatore, accorpando in un'unica fase le attività che richiedono l'interdizione al traffico.

Tale programmazione consente di ottimizzare le chiusure necessarie all'esecuzione delle attività, limitando il più possibile i disagi per l'utenza e il territorio.

Al termine delle prove di collaudo sarà possibile procedere alle successive fasi di completamento dell'intervento. Anche dopo la conclusione delle chiusure notturne continuerà ad essere vigente il senso unico alternato attualmente in esercizio, che resterà disposto per consentire il proseguimento delle lavorazioni residue necessarie al completamento dell'opera.

Durante le notti in cui il tratto della statale sarà interdetto alla circolazione, i collegamenti viari saranno garantiti mediante percorsi alternativi che prevedono l’impiego della SS461, SP69, SP89, SP186 ed SP24 per chi viaggia in direzione Bobbio e viceversa per chi viaggia in direzione Ottone.

Si segnala che lungo la SP186, che rientra nel percorso alternativo, sul ponte posto nella frazione di Feligara del Brallo di Pregola (PV) vige il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate.

Il provvedimento di temporanea interdizione riguarderà tutti gli utenti ad eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza.