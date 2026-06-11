Statale 45, troppe curve al buio «Anas in ritardo con gli sfalci»
Per il sindaco Bertonazzi, il verde da contratto dovrebbe essere tagliato due volte l’anno, «ma da Marsaglia a Ottone ancora niente»
Paola Brianti
|2 ore fa
«Siamo sempre gli ultimi». Il sindaco di Corte Brugnatella, Renato Bertonazzi, indica un grosso fascio di fronde in curva sulla Statale 45. La visibilità è pessima, il rischio di incidenti stradali è altissimo, ma gli sfalci qui, nel tratto che da Marsaglia sale verso Cerignale, Zerba e Ottone, restano un miraggio.
«Nonostante i tavoli in prefettura e le continue telefonate, Anas non effettua la manutenzione con regolarità. Da contratto sarebbero previsti due interventi all’anno, ma a giugno del 2026 siamo ancora a zero».
È passato un inverno, è trascorsa una primavera notoriamente rigogliosa e non si è vista ancora nemmeno una cesoia. «Eppure da Bobbio in giù il lavoro è stato fatto, abbiamo visto i mezzi in azione» sottolinea Bertonazzi, per il quale ogni occasione è buona per portare le complicazioni della montagna a Piacenza.
È passato un inverno, è trascorsa una primavera notoriamente rigogliosa e non si è vista ancora nemmeno una cesoia. «Eppure da Bobbio in giù il lavoro è stato fatto, abbiamo visto i mezzi in azione» sottolinea Bertonazzi, per il quale ogni occasione è buona per portare le complicazioni della montagna a Piacenza.