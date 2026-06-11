Statale 45, troppe curve al buio «Anas in ritardo con gli sfalci»

«Siamo sempre gli ultimi». Il sindaco di Corte Brugnatella, Renato Bertonazzi, indica un grosso fascio di fronde in curva sulla Statale 45. La visibilità è pessima, il rischio di incidenti stradali è altissimo, ma gli sfalci qui, nel tratto che da Marsaglia sale verso Cerignale, Zerba e Ottone, restano un miraggio.

«Nonostante i tavoli in prefettura e le continue telefonate, Anas non effettua la manutenzione con regolarità. Da contratto sarebbero previsti due interventi all’anno, ma a giugno del 2026 siamo ancora a zero».

È passato un inverno, è trascorsa una primavera notoriamente rigogliosa e non si è vista ancora nemmeno una cesoia. «Eppure da Bobbio in giù il lavoro è stato fatto, abbiamo visto i mezzi in azione» sottolinea Bertonazzi, per il quale ogni occasione è buona per portare le complicazioni della montagna a Piacenza.