Stop al nido per i lavori da finire nell’ala nuova. L’ira dei 112 genitori

La nuova ala dell’asilo nido “La Coccinella” di San Nicolò non è ancora pronta, ma si trova già al centro delle polemiche. Una mamma, tra i112 genitori dei 56 bambini frequentanti la struttura, scrive infatti a Libertà «per segnalare una situazione urgente». Ventila un rischio concreto, «di trovarsi in grande difficoltà lavorativa» e di restare scoperta dal servizio per due mesi.

Interpellata, spiega la sindaca di Rottofreno Paola Galvani: «In settembre abbiamo avvisato le famiglie. Abbiamo detto subito che sarebbero servite due settimane di sospensione per collegare la parte nuova con quella esistente, una volta demolita l’ala più vecchia. Questo tempo non era ancora fissato, lo scorso autunno, perché dipendeva ovviamente dai lavori. Abbiamo fatto il possibile per non chiudere in pieno anno scolastico. Ma adesso non si può più rinviare. La nuova costruzione è finita; occorre demolire quella vecchia e costruire l’allacciamento con la parte di fabbricato che resta invariato».

I tempi sono la grande incognita.