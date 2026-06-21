Strada di Valdaveto: ipotesi di riapertura la prossima settimana

Una voce insistente si sta diffondendo in Valdaveto e riguarda l’ipotetica apertura, ben prima della data prevista, del tratto di strada che era franato all’altezza della diga di Boschi sulla provinciale 586 e chiuso definitivamente dal 17 novembre scorso.

I lavori, iniziati il 7 maggio, sembrano essere ormai al termine e questo fa ben sperare tutti coloro che abitano e lavorano sul confine tra Piacenza e Genova e chi non vede l’ora di tornare a percorrere quella strada «per rivedere quei posti magnifici» - dice qualcuno - e per raggiungere il Mar Ligure.

Le strutture flessibili previste nel progetto elaborato dalla Provincia di Piacenza sono state installate sul versante montuoso, fragile per la grande frana che lo caratterizza, per renderlo stabile e praticabile.