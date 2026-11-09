Testamento biologico e Sportello DAT, incontro pubblico a Sarmato

Parlare delle proprie volontà in materia di salute significa poter scegliere in modo consapevole anche pensando al futuro. È questo il tema al centro dell’incontro “Testamento biologico e Sportello DAT: orientarsi per decidere”, in programma sabato 14 novembre alle 10.30 al Centro Polifunzionale Umberto I in piazza Roma 1 a Sarmato.

L’appuntamento sarà dedicato alle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), lo strumento attraverso il quale una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può esprimere le proprie volontà rispetto ai trattamenti sanitari, nell’eventualità in cui, in futuro, non fosse più in condizione di comunicarle.

Conoscere che cosa sono le DAT, comprenderne il significato e sapere come predisporle consente di affrontare con maggiore consapevolezza un tema che tocca aspetti importanti della vita di ciascuno: la libertà di scelta, la dignità della persona e il rispetto delle volontà individuali nelle decisioni che riguardano la propria salute.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Claudia Ferrari, sindaco di Sarmato, e di Stefano Nani, direttore del Distretto di Ponente. A guidare l’approfondimento sarà Valentina Vignola, psicologa psicoterapeuta delle Cure palliative e coordinatrice dello Sportello DAT dell’Azienda Usl di Piacenza.

Nel corso dell’appuntamento sarà infatti presentato anche lo Sportello DAT dell’Azienda Usl di Piacenza, punto di riferimento per chi desidera orientarsi tra le informazioni relative alle Disposizioni anticipate di trattamento e comprenderne meglio caratteristiche e finalità.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di incontri pensato per avvicinare i cittadini ai servizi sanitari e offrire occasioni di informazione e confronto diretto con i professionisti. Un’opportunità per conoscere meglio le possibilità offerte dai servizi e, allo stesso tempo, approfondire temi che riguardano da vicino la vita delle persone, le scelte di cura e la comunità.