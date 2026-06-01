Tragica uscita di strada, motociclista perde la vita a Niviano

Ancora un tragico incidente sulle strade piacentina che ha coinvolto un motociclista. Verso l'1.30 della notte tra domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno un giovane di 38 anni ha perso la vita uscendo di strada su via della Chiesa nei pressi del cimitero di Niviano. Sul posto sono intervenuti ii personale del 118, i vigili del fuoco e l'eliambulanza. Complicate le operazioni di soccorso,ma purtroppo il 38enne, a causa delle gravi ferite riportate, ha perso la vita. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Bobbio.