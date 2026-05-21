Trattore ribaltato, 70enne ferito a Cernusca di Travo

Grave infortunio sul lavoro a Cernusca, nel primo pomeriggio di giovedì 21 maggio. Durante le lavorazioni agricole un uomo di 70 anni è finito sotto al trattore che stava guidando.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri di Bobbio e all'eliambulanza che ha trasportato il ferito all'ospedale di Parma.