Tuna, cinquant’anni di caldarroste e giochi popolari
Da stasera a domenica la Festa di Bastürnon che compie mezzo secolo. Foto d’epoca in un giornalino e chiusura con i fuochi d’artificio
Cristian Brusamonti
|45 minuti fa
Volontari al lavoro per preparare le castagne alla Festa di Bastürnon a Tuna di Gazzola - © Libertà/Cristian Brusamonti
Mezzo secolo di tiri alla fune, di corsa nei sacchi e di pali della cuccagna; cinquant’anni esatti di castagne gustate ancora calde, di amicizie di paese, di un bicchiere di buon vino. È da tanto tempo che la frazione di Tuna, nelle campagne di Gazzola, è sinonimo di caldarroste e divertimento, precisamente dal 1976: questo fine settimana, da stasera a domenica, torna la popolarissima Festa di Bastürnon, organizzata dalla Polisportiva locale con la parrocchia. E in occasione dell’importante ricorrenza, quest’anno, la festa passa da due a tre giorni, sono in arrivo nuovi spettacoli per le famiglie e pure i fuochi d’artificio.
Cinquant’anni non sono pochi.
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